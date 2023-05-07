أخبار تهمك| مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد 7-5- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

القاهرة 28.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

قدّم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 7مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا صباحًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 15

الإسكندرية 23 - 16

الإسماعيلية 28 - 16

الغردقة 31 -20

المنيا 29 - 17

سوهاج 30 - 18

أسوان 34 - 20

الأرصاد الجوية

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-5-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2971 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2600 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2229 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20800 جنيه.



أسعار مصنعية الذهب في مصر



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

الذهب

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم .. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 5-2023.

وقد شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا خلال التعاملات صباح اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 34.14 جنيه للبيع، و34.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.70 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 101.02 جنيه للبيع، و100.63 جنيه للشراء.