توخوا الحذر.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـساعات القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن البلاد تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على محافظات القاهرة الكبرى، وكافة مناطق الجمهورية، مما يترتب عليه انخفاض الرؤية الأفقية.



ولفتت إلى أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة حتى نهاية اليوم، وبداية من الغد سيكون هناك نشاط للرياح بدون أتربة معلقة.

أمطار ورياح محملة بالأتربة

وأوضحت أن اليوم سيشهد انخفاضا قدره 4 درجات في قيم الحرارة مقارنة بالأمس، حيث سجلنا 34 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 30 درجة مئوية، حيث نتأثر بالكتل الهوائية الغربية القادمة من المناطق الصحراوي، وبعض الكتل الهوائية الشمالية، وسيكون فيها انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة.



ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار على العديد من المناطق، مثل السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجة البحري.



ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام، تجنبا لنشاط الرياح المحملة بالأتربة، كما شددت على أهمية ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية، تجنبا للأتربة العالقة في الهواء.