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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملة جديدة.. باكستان وروسيا تتفقان على التخلي عن الدولا الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، نقلاً عن مصادر حكومية، أن باكستان ستدفع على الأرجح تكاليف شحنات النفط الخام من روسيا بـ اليوان الصيني.

ومن المتوقع أن ترسو الشحنة الأولى البالغة 750 ألف برميل في يونيو المقبل.

وقال مسؤول لم يذكر اسمه من وزارة الطاقة لصحيفة “نيوز إنترناشونال”، إن الصفقة سيسهلها بنك الصين.

لم تقدم المصادر تفاصيل حول طريقة الدفع أو الخصم المحدد الذي ستحصل عليه باكستان، قائلة إن نشر المعلومات ليس في مصلحة المشتري أو البائع.

وقال المسؤول: “روسيا ستوفر خام يورال في شحنة اختبارية وعلى الأرجح ستكلف مصفاة باكستان المحدودة بتكرير الخام الروسي”.

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وقالت مصادر أخرى لوسائل الإعلام إن باكستان وافقت على سعر برميل النفط بحوالي 50-52 دولارًا، مقارنة بسقف مجموعة السبع على النفط الروسي البالغ 60 دولارًا للبرميل.

في ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤهما حظرا جماعيا على صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا، إلى جانب حد أقصى لسعر البرميل يبلغ 60 دولارا.

وبدأ حظر آخر يحظر جميع واردات المنتجات النفطية الروسية تقريبًا، بالإضافة إلى فرض قيود على أسعار الديزل والمنتجات البترولية الأخرى، في 5 فبراير.

باكستان روسيا اليوان الصيني بنك الصين الصين

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