المشاط: البنك الدولي أسهم في 175 مشروعا بمصر بإجمالي 25 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ارتبطت مصر بالبنك الدولي ارتباط وثيق لافتة إلى أن مصر أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي عام ١٩٤٥ وتطورت العلاقات المشتركة بين مصر والبنك.

وأضافت الوزيرة خلال موتمر إقرار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي أن البنك ساهم في ١٧٥ مشروعا في مصر بإجمالي ٢٥ مليار دولار .

وقالت رانيا المشاط، إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.



وتابعت أن أهدافها الإستراتيجية في ثلاثة ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.