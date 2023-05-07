صباح غداً الإثنين..فصل الكهرباء عن 7 مناطق شرق مدينة قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن ٧ مناطق شرق مدينة قنا ، صباح غداً الإثنين الموافق ٨ مايو الجارى، لتركيب أجهزة إطفاء.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يشمل مناطق " الشئون، مصنع الغزل، قوات الأمن، القطاع العسكرى، الكنوز، كمين الكيلو ٦، النجدة ".

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل الكهرباء سوف يبدأ من الساعة ٦ صباحاً حتى ٨ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال تركيب أجهزة الإطفاء.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، يستهدف تركيب أجهزة إطفاء بالمناطق المذكورة ما يستدعى فصل التيار الكهربائى، لحين الانتهاء من أعمال التركيب.





وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى، وتدبير احتياجاتهم اللازمة.

