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أخبار البلد

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بـ ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسفير ياسر عابد مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، ومسؤولي كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لزيارة وفد الهابيتات، والتي تأتي للإعلان رسميًا عن بداية الإجراءات التنفيذية لاستضافة مصر النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل بجهود حثيثة منذ وقت طويل؛ لاستضافة تلك النسخة من المنتدى في مصر، لا سيّما في ظل الأداء الجيد والنجاح الرائع الذي شهدته استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي يُعد حدثًا ضخمًا على المستوى العالمي. 

وأضاف أن مصر اكتسبت خبرة جيدة جدًا في استضافة COP27، مما عزز الثقة بقدرة الدولة على استضافة النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي بالتعاون والتنسيق مع الـ "هابيتات".

وأوضح "مدبولي" أنه تم تشكيل "اللجنة العليا"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي سوف تكون مسؤولة عن تنظيم النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي. مُشيرًا إلى أنه تم التوافق على أن يكون وزير الخارجية رئيساً للمنتدى، وفيما يتعلق بالجزء التقني، فإن وزيري الإسكان والتنمية المحلية سوف يتوليان تنظيمهما بالتنسيق مع "الهابيتات".

من جانبها، أعربت ميمونة شريف عن سعادتها لاستضافتها اليوم في مصر. وقالت: "أود أن أعرب عن شكري وتقديري لدعم مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وللعمل والتعاون معًا". وأود أن أهنئ مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، ما يُمثل عودة المنتدى لأفريقيا، حيث كانت الدورة الافتتاحية له في "نيروبي" بدولة كينيا.

وأوضحت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك فريق عمل في القاهرة للتعاون مع الحكومة من أجل تنسيق الحدث، وكذا الترويج له دولياً.

وأكدت أن الإسكان هو أحد أولويات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وستتم مناقشته كمُحفز لرفاهية الأفراد وإحداث التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن توقيع الاتفاقية اليوم يمثل حدثاً مهماً في خضم جهود الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي عام 2024، مؤكدًا أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يُعد شريكًا استراتيجيًا لوزارة الإسكان في تعزيز التعاون الفني المثمر الذي أدى إلى مبادرات ناجحة، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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