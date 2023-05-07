مدبولي:الإستراتيجية القُطرية الجديدة تهدف إلى دعم مصر لبناء مسارات القضاء على الفقر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عملت على توفير مصادر الطاقة عبر مشاريع متنوعة وعملاقة، من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أو النووية، لافتاً إلى قٌرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدورجين الأخضر تمهيدًا لإعلانها قريبا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أن هناك دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية، وذلك عبر العديد من لإجراءات التشريعية أو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي بالفترة من 2023 - 2027 تتسم بالشفافية والمشاركة الفعالة، وتهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر.

الدعم الفني للدول الأفريقية

وأشار مدبولي إلى أن مصر تعلن استعدادها التام لتوفير جميع أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدولة الإفريقية في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي.