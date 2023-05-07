جامعة القاهرة تعلن افتتاح مستشفى كامل لـ الأسنان بمكون محلي 72%

كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تفاصيل افتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين بشكل مجاني.

وقال عبد الحكم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة تحتل المرتبة 57 عالميًا، لافتًا إلى أن مبادرة ادرس في مصر؛ ساهمت في خدمة الكلية بشكل ملموس.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، مساء اليوم الأحد، أنه تم التوسع في العملية التعليمية والعلاجية بالكلية؛ لعدة أسباب قومية ووطنية، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم يوجد به مستشفى كامل يضم غرفتين عمليات، كما تم استقدام أعلى جهاز لقسم التخدير.

ولفت الدكتور هشام عبد الحكم، إلى أنه تم إنشاء 4 عيادات بطاقة 50 كرسيًا لوحدة الأسنان؛ إلى جانب الوحدات المُلحقة التابعة لهما؛ مؤكدًا أن المكونات مصرية بنسبة 40% وهناك مكونات تصل إلى 72% سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكد عبد الحكم، أنه سيتم الإعلان عن أول كرسي أسنان مصري خلال أسابيع، متمنيًا أن يتم عرض هذا المنتج بالسوق الإفريقية، واقترح أن تستهدف الدولة المصرية تصدير المنتجات الطبية للسوق الخارجية؛ وهو الأمر الذي يخدم مصر بشكل اقتصادي.