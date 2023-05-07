سموحة يفلت من مفاجأة ألو ايجيبت ويصعد لدور الـ16 بكأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في التأهل إلي دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على ألو إيجيبت 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد سليمان هدف تفوق ألو إيجيبت في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول

ونجح سموحة في إحراز هدف التعادل عن طريق حسين فيصل في الدقيقة 51 قبل أن يسجل أحمد مصطفى هدف الفريق الأزرق الثاني في الدقيقة 75.

ويواجه سموحة الفائز من مباراة الإسماعيلي والنجوم

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع:بركات حجاج، أحمد شوشة، شريف رضا، محمد نادي

الوسط: زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أحمد مصطفى، طارق علاء

الهجوم: محمد الصباحي

ويعتبر النادي الأهلي آخر فريق توّج بلقب كأس مصر نسخة موسم 2021 - 2022، بعد الفوز على فريق بيراميدز في الشهر الماضي.