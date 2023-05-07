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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بلحاج: الشراكة بين مصر والبنك الدولي تمثل إشارة ثقة قوية بالاقتصاد المصري

صدى البلد

أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإطار الجديد للشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي له أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظرف الدقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يمثل إشارة قوية من طرف مجموعة البنك الدولي إلى الثقة الموجودة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027.

 

وأوضح بلحاج أن هذا الاطار التشاركي له عدة أركان، منها موضوع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع نهج الحكومة المصرية، ومجموعة البنك الدولي تدعم هذا النهج، كما لفت إلى محور النمو الأخضر، مؤكداً أنه يحظى أيضاً بأهمية ضمن اطار هذه الشراكة، لافتاً إلى أن مصر لها دور ريادي في ملف الطاقة المتجددة، والبنك يسير قدماً مع مصر في هذا التوجه.

وفي هذا الخصوص، لفت "بلحاج" إلى ما شهده مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر، من مبادرات تتماشى مع التوجه العالمي في هذا الصدد، بشكل واضح، مشيرا إلى أن ترؤس مصر لهذا المؤتمر كان يؤكد ريادة مصر في هذا الملف.

كما تطرق إلى ملف دور المرأة في الاقتصاد، معتبراً أنه ملف تهتم به مصر، وبدعمه البنك الدولي، مؤكداً استعداد البنك للدعم في هذا الإطار، في ظل الحاجة الماسة لدعم دور المرأة في سوق العمل وهو تحدٍ هام.

وعرج بلحاج إلى ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي عن التواصل بين مصر والبنك الدولي، من خلال وزارة التعاون الدولي، مثمناً الدور الذي تقوم به الوزارة.

كما لفت في ختام حديثه إلى تطرق وزيرة التعاون الدولي في حديثها إلى الدكتور ابراهيم شحاتة، الذي تقلد منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي من عام 1983 وحتى عام 1998، قائلاً: "إن ذكراه ستبقى موجودة.. وهو فخر لكل العرب في البنك الدولي".

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