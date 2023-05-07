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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث دهس مروع بأمريكا.. فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

ذكرت الشرطة في براونزفيل بولاية تكساس، اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة على الأقل بعد أن صدمتهم سيارة أثناء انتظارهم في محطة للحافلات بالمدينة.

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، قالت شرطة براونزفيل، إن “الشرطة ألقت القبض على رجل وتحتجزه تحت الحراسة المشددة لمدة 24 ساعة”.

وقال مارتن ساندوفال، محقق شرطة براونزفيل، إن “الحادث وقع حوالي الساعة 8:30 صباح الأحد في محطة للحافلات بالقرب من مأوى للمهاجرين في المدينة الحدودية، ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى الحادث”.

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وتُظهر اللقطات المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي، جثثًا متعددة متناثرة على الأرض في برك من الدماء.

كما يعالج ستة أشخاص في المستشفى من إصابات خطيرة.

ولم تعلق الشرطة بعد على دافع محتمل أو ما إذا كان الحادث متعمدا.

ووقع الحادث خارج مركز أوزانام للمهاجرين والمشردين في براونزفيل.

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