خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

"إذا كان عليك الذهاب إلى مناطق الذروة، أو الأماكن المزدحمة، فعليك أن تدفع رسوما خاصة لدخول تلك الشوارع بدءا من العام المقبل".. هكذا بدأت السلطات الأمريكية في الترويج لمشروعها لحل أزمة الازدحام داخل العديد من المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم تطبيق القرار في 2024، وذلك بعد 5 سنوات من الجدل حول القرار.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فقد وافقت إدارة بايدن على خطة تسعير الازدحام في نيويورك للمضي قدمًا، ووافقت على مراجعة بيئية بعد فترة تأخير كبيرة، ما جعل الكثيرين يشككون في أن إمكانية تطبيق هذا النظام في البلاد من الأساس.

الأوراق خلال 30 يوما والتطبيق بعد عام

وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطرق السريعة أصدرت خطابًا بالموافقة على التقييم البيئي لهيئة النقل المتروبوليتان في نيويورك، وأصدرت مسودة "اكتشاف عدم وجود تأثير كبير" والتي ستكون الآن معروضة للمراجعة العامة لمدة 30 يومًا، وهي الأخبار التي تشير إلى أن الوكالة حصلت على الضوء الأخضر لبدء وضع رسوم للسائقين الذين يدخلون وسط مانهاتن في أوقات الذروة في محاولة لخفض الازدحام.

وقال مسئولو MTA إنهم سيحتاجون إلى ما يقرب من عام لإنشاء البنية التحتية الجديدة للتحصيل بمجرد حصولها على الموافقة الفيدرالية، ما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الحالي المتمثل في إطلاق تسعير الازدحام في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح متحدث باسم الحاكم كاثي هوشول أن النتيجة هي خطوة حاسمة ستسمح بتوفر تقييمنا البيئي للجمهور ليقرأه أي شخص، وسنواصل العمل مع شركائنا لدفع مشروع تسعير الازدحام إلى الأمام.

المشروع يحقق الأهداف الثلاثة

ووفقا لما قاله جون ليندسي، المتحدث باسم حاكم الولاية، في بيانه الخاص بهذا القرار، فإن المشروع يحقق أهدافه الثلاثة المرورية والصحية والاقتصادية، ففور تنفيذ القرار، سوف يكون ذلك مفيدا جدا لتقليل حركة المرور، وتحسين جودة الهواء، ودعم نظام النقل العام لدينا، فلقد عملنا بشكل وثيق مع شركاء عبر الحكومة ومع أعضاء المجتمع على مدى السنوات الأربع الماضية لتطوير خطة من شأنها تحقيق هذه الأهداف.

فيما قالت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة إنها حددت أن التقييم البيئي يعالج المدخلات العامة وينظر في التأثيرات في مناطق 28 مقاطعة في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.

وذكر جون مكارثي، المتحدث باسم هيئة النقل العام، أن تسعير الازدحام هو فرصة للأجيال لتسهيل انتقال الناس إلى منطقة الأعمال المركزية والوصول إليها، من خلال تقليل حركة المرور وتمويل تحسينات نظام النقل العام.

رفض ديمقراطي

فيما أدان حاكم ولاية نيو جيرسي الديمقراطي فيل مورفي الموافقة ووصفها بأنها غير عادلة وغير حكيمة، وقال “إنها تقوض الأهداف البيئية لإدارة بايدن، كما أن مكتبى يقيِّم عن كثب جميع الخيارات القانونية، لأن الخطة الحالية تثقل كاهل المسافرين ووكالات الدولة والبيئة”.

وأوضح مورفي، في بيان: “يستحق كل فرد في المنطقة الوصول إلى وسائل نقل جماعي أكثر موثوقية، لكن وضع عبء مالي غير مبرر على كاهل ركاب نيوجيرسي الكادحين أمر خاطئ، فالخطة ببساطة، هي انتزاع للمال”.

التسعيرة من 9 إلى 82 دولار ا

وعن تسعيرة تلك الرسوم المتوقعة، يوضح تقرير الصحيفة الأمريكية، أن هيئة النقل العام لم تحدد مقدار رسوم السائقين، لكنها نظرت في الأسعار التي تتراوح بين 9 دولارات و23 دولارًا لمركبات الركاب "الملاكي"، وما بين 12 و82 دولارًا للشاحنات، فيما تتضمن السيناريوهات مجموعات مختلفة من الخصومات والائتمانات والإعفاءات المحتملة.

وعن الجهة المنوط بها تحديد الأسعار، ذكرت “بوليتيكو” أن مجلس مراجعة حركة المرور المكون من ستة أعضاء سيوصي بهيكل تسعير نهائي لمجلس MTA للموافقة عليه.

ويشمل هذا المجلس كبار قادة العقارات والأعمال مثل كاثي وايلد، الرئيس التنفيذي لشراكة مدينة نيويورك التي تمثل شركات المنطقة ، وجون بانكس، الرئيس السابق لمجلس العقارات في نيويورك.

مليار دولار سنويا حصيلة المشروع

ووفقا لموافقة سابقة للدولة على تسعير الازدحام في عام 2019، فإن المشروع من المنتظر أن يجمع مليار دولار سنويًا لخطة رأس مال هيئة النقل العام، ولكن المسئولين انتظروا أكثر من عام حتى تحدد إدارة ترامب نوع المراجعة البيئية التي يتعين عليهم إجراؤها قبل إطلاق البرنامج، والموافقة الفيدرالية مطلوبة لأن الخطة تتضمن فرض رسوم على الطرق السريعة التي تلقت تمويلًا فيدراليًا.

وقال مسئولو ترانزيت إن إدارة ترامب أوقفت العملية وسط الاقتتال السياسي مع نيويورك، حيث صرح الحاكم السابق أندرو كومو ذات مرة بأنه على أعقاب رفض الولاية تسليم سجلات رخصة القيادة إلى سلطات الهجرة الفيدرالية، ولكن في عام 2021، قالت إدارة بايدن إن نيويورك يمكنها إجراء تقييم بيئي، بدلاً من دراسة تأثير بيئي أكثر صرامة.

المشروع ينتظر تحديات قانونية

كما أثار نظام الرسوم الجديد في نيويورك، والذي سيأتي على رأس الرسوم الحالية لجسر جورج واشنطن وأنفاق لينكولن وهولندا، معارضة من تحالف من الحزبين من نواب الضواحي في نيويورك ونيوجيرسي، ومن المتوقع أن تواجه تحديات قانونية، كما اقترح مورفي.

وكان المشرعون في ولاية نيويورك، وافقوا على خطة تسعير الازدحام في عام 2019، لكن المدينة لم تنفذها، وذلك بعد أن أدى الجدل السياسي إلى تأخير بدء البرنامج في العام الماضي، وتعتمد الأسعار المنتظر تطبيقها على نوع السيارة والوقت من اليوم، وقد تم تصميم البرنامج لجمع الأموال لمختلف مشاريع البنية التحتية والتحديثات، حيث أضر جائحة الفيروس التاجي بالركاب والعائدات.

المشروع خطة منذ 1923.. وتلك السيارات معفاة

ويتضمن مخطط المشروع، أن يصل السعر النهائي إلى جانب قائمة الإعفاءات، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون المركبات ومركبات الطوارئ المصرح بها ومركبات الركاب غير التجارية اتباع قواعد مختلفة، وفي الوقت الحالي، تقبل «MTA» التعليقات العامة على التقييم البيئي الخاص بها حتى 31 أغسطس، وبمجرد اكتمال ذلك، سيقرر القادة الأسعار الرسمية قبل أن يقدم مجلس إدارة «MTA» الموافقة النهائية.

وتغطي منطقة الرسوم الجديدة جزءًا كبيرًا من مانهاتن، وتشمل كل شيء جنوب سنترال بارك، وستؤثر على الركاب من نيوجيرسي وغيرها من أحياء المدينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح أسعار أو رسوم عبور الازدحام، فقد تم اقتراحه بطريقة واحدة في عام 1933، لكن معارضة السكان عطلت الفكرة، وكذلك قدم عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج اقتراحًا مشابهًا في عام 2008، لكن الاقتراح لم يتم تمريره، وفشلت خطة 2015 أيضًا في الحصول على دعم تشريعي، لكن الفكرة لم تختف.

وبهذا المشروع ستصبح مدينة نيويورك أول مدينة أمريكية بتسعير الازدحام إذا وافقت «MTA» على البرنامج وطبقته، والمشروع الحالي مر بعدة خطوات حتى يرى النور، فقد اقترح لأول تسعير الازدحام في نيويورك لأول مرة في عام 2007.

وتمت الموافقة على هذه الرسوم لخفض الازدحام المروري وإدراجها في ميزانية ولاية نيويورك لعام 2019، وتم اقتراح مخطط تسعير الازدحام في عام 2007 من قبل العمدة مايكل بلومبرج، ومع ذلك، توقف الاقتراح في جمعية ولاية نيويورك.