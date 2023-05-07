تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام وست هام، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - شو – مالاسيا.
خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز – إريكسن.
خط الهجوم: أنتوني - فيجورست – راشفورد.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.