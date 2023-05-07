‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الخطيب يهنئ أبطال يد الأهلي بالسوبر الإفريقي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكأس.

وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأشاد الخطيب بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون، واللعب بروح الفانلة الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي، التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلَّ يومًا عن ناديها في كافة المواقف.

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية، وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز، والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات.