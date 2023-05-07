طليق زوجة حسن شاكوش: أهلها أجبرونى أطلقها ومش هقدر اقول الأسباب

فجّر أحمد طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كواليس الطلاق وحصولها على حقوقها الشرعية من عدمه.



وقال طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش في أول ظهور له في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنّ أهل طليقته ذهبوا إلى منزله وأخذوا كل مستحقات ابنتهم لكنهم لم يكفوا عن الحديث بالسوء عنه.

إجباره على طلاق

وتابع أحمد أنه فوجئ بإجباره على طلاق زوجته وبعدما حصلت على كامل حقوقها الشرعية رفعت عليه قضية، لافتا إلى أنه كان هناك ظروفا خاصة للطلاق.



وأردف طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش: «في حاجات بالنسبة لسبب الطلاق مش هقدر أتكلم فيها لظروف خاصة بيا وبيها، لكن عاوز أعرف ليه رفعت عليّ قضايا وبتقول كلام وحش فيّ، أنا مش طالب أي غير إني أعيش في استقرار دون مشاكل».