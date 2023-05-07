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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد المركزي للتنظيم والإدارة توفيق أوضاع المتعاقدين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعاً لحل مشاكل المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وذلك لفحص توفيق أوضاع المتعاقدين الدفعة الثانية، بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك على خلفية  التواصل بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لتوفيق أوضاع المتعاقدين، ووصول لجنة من الجهاز بالقاهرة لبحث أوضاع المتعاقدين.

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ئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المركزى للتنظيم جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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