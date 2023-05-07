سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة وجذابة

تحرص الفنانة الشابة سارة سلامة علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها التي تلقى إعجاب كبير من قبل متابعيها.

وفي أحدث إطلالتها، عبر حسابها علي "انستجرام" ظهرت سارة سلامة بملابس صيفية عكست أنوثتها ورشاقتها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها".

وتحرص سارة سلامة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي حيث تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



يذكر ان اخر اعمال سارة سلامة مسلسل «الأجهر» الذي يضم مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم، عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر.