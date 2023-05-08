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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

أجرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" مساء أمس الأحد، حوار خاصا مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.

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طليق زوجة حسن شاكوش: أهلها أجبرونى أطلقها ومش هقدر اقول الأسباب

وخلال الحوار، تحدث طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن ما حدث أثناء الطلاق، قائلا:"لا يصح لها الزواج بسبب مرضها، والموضوع كبير اوي، وأثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسى الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد"، مشيرا إلى أن الزواج استمر بينهم عام كامل.

 

ريم طارق 

 

وتابع طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها رفعت القضايا من 4 أشهر، وعرف بها عن طريق المحامى، معقبا:" تعاملت معاها بعفوية ولكنهم دخلونى فى دوامة".

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