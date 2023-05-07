صفارات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف.. وإعلان حالة تأهب جوي

أعلنت كييف حالة التأهب للغارات الجوية وسماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وحسب وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن صفارات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية ومنطقة كييف في وقت واحد تقريبًا.

في وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن إنذار في مناطق فينيتسا وكيروفوجراد وتشرنيهيف وبولتافا وأوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في جزء من منطقة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.

كما أبلغ عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، عن وقوع انفجارات في أوديسا.