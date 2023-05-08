عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية..2.9 مليار ريال عجزا في الموازنة العامة خلال الربع الأول 2023

السعودية
السعودية

 أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم تقرير أداء المالية العامة حتى الربع الأول من عام 2023 حيث سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام 2023 عجزا قيمته 2.9 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 280.9 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 283.9 مليار ريال.

وأوضح التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن العجز في ميزانية الربع الأول 2023 جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وبحسب التقرير ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022، وجاء الارتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3% لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023 مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
 

وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023 بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1%، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023 بعد أن كانت 34% في الفترة ذاتها من 2022.
وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
 

txt

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11256 نقطة

txt

تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع

ولفت التقرير إلى أن المصروفات ارتفعت بنسبة 29% مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75% مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022.
 

الدين الخارجي

وفيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.


 

 

 

السعودية مليار ريال الايرادات المصروفات ريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

صفقة تبادلية بين الزمالك وفاركو.. تعرف على التفاصيل

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

ترشيحاتنا

نداء عاجل من حاكم ولاية تكساس الأمريكية بسبب المهاجرين

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة لمحطة سكك حديد صعيد مصر

ملناش دعوة.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من عقوبة كهربا

نجل الفنان وحيد سيف: والدي صرف جميع أمواله على مرضه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ