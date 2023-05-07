تباين مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع

تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع وقاد سوق الأسهم السعودية الارتفاعات ،بينما تراجعت البورصات الإردنية والفلسطينية.

نستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ،ويستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11256 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 137.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والكيميائية، وساب، ومبكو، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والجزيرة، وتهامة، والبحر الأحمر، وسينومي سنترز، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.21%.

فيما كانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، والكثيري، وزين السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، ولوبريف، ومبكو، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21094.37 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 0.03 نقطة ليبلغ مستوى 7033.56نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 97.8 مليون سهم عبر 6055 صفقة نقدية بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.17 نقاط ليبلغ مستوى 5564.49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت0.07 في المئة من خلال تداول 28.9 مليون سهم عبر 1874 صفقة نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.2 نقطة ليبلغ مستوى 7777.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 68.8 مليون سهم عبر 4181 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9.2 نقاط ليبلغ مستوى 5595.50 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 25.6 مليون سهم عبر 1371 صفقة نقدية بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق مرتفعة

صعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 33.11 نقطة، أي بنسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و673.01 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 244 مليوناً و848 ألفاً و373 سهماً، بقيمة 534 مليوناً، و241 ألفاً، و660.731 ريالاً، نتيجة تنفيذ 14557 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 624 ملياراً و702 مليوناً و765 ألفاً و866.990 ريالاً، مقارنة بـ 622 ملياراً و635 مليوناً و15 ألفاً و485.840 ريالاً، في الجلسة السابقة.

البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، ليخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 113ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 35ر0 في المئة ليبلغ مستوى 31ر17235 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 14ر0 في المئة ليصل عند مستوى 49ر2982 نقطة، وزاد مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 06ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 68ر4524 نقطة

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,900.32 نقطة بانخفاض وقدره 6.17 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 684.55 نقطة بارتفاع وقدره 0.54 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم مليونين و75 ألفًا و824 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و194 ألفًا و954 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4717.35 نقطة منخفضًا بـ 9ر6 نقاط وبنسبة 0.15 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4724.25 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و24 ألفًا و270 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 4ر44 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و642 ألفًا و830 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.47%، لتصل عند مستوى 2444.55 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2950 صفقة.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.54%، ما يعادل 3.53 نقاط، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 654.52 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 307,151 سهمًا، بقيمة إجمالية 649,702 دولار، نفّذت من خلال 148 صفقة.