تريند واختراع.. طريقة عمل ورق التوت

تصدر ورق التوت تريند السوشيال ميديا والذي لايفرق الكثير بينه وبين ورق العنب ولكن اتضح انه أحدي اكلات الشام اللذيذة وبدأ الكثير في عمله الفترة الأخيرة

ويعد ورق التوت يشبه ورق العنب حيث يتم سلق أوراقه أولاً ثم يتم حشوه بالرز المضاف إليه الخضروات الخاصة بالمحشي مثل النعناع الناشف والبقدونس ومحشي ورق التوت جميل الطعم ويسقي بالشوربة



فوائد ورق التوت : يفيد ورق التوت للمصابين بمرض السكري وضغط الدم ويساعد في علاج حالات فقر الدم وأورام الحلق واللثة وله فعالية كبيرة في خفض درجة الحرارة وتنظيم نسبة السكر في الدم.