عبدالملك: الشناوي كان يستحق الطرد في السوبر.. والبنا لم يدير المباراة بشكل جيد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يسير بمستوى متصاعد في الفترة الماضية بعد دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق يقدم نتائج جيدة، ويحقق الانتصارات حتى لو يقدم الأداء المنتظر خلال المباريات.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي قدم مستوى جيد خلال مواجهتي بيراميدز في نهائي كأس مصر والسوبر، والفريق لديه بدائل عديدة في جميع المراكز وكل المستويات متقاربة داخل الفريق".

وأضاف: "عبدالقادر قدم مستوى دفاعي جيد، ولم يصنع سوى واحدة طوال اللقاء، والتي انقذها وليد الكرتي من أمام قندوسي، ولكن باتشيكو لم يدير المباراة بشكل جيد وتأخر كثيرا في التغييرات، وهناك حالة اجهاد واضحة ظهرت على مصطفى فتحي ومحمد حمدي واكثر من لاعب في بيراميدز".

وأكمل: "محمد الشيبي تصرف بشكل خاطئ، ولكن تصرفات محمد الشناوي ولاعبي الأهلي ايضا ارتكبوا اخطاء عندما توجهوا نحو لاعب بيراميدز الشناوي بالتحديد كان يستحق الطرد، ولكن محمود البنا لم يتخذ أي قرار في هذا الأمر، ولو كان هذا الموقف معاكس لقام الحكم باتخاذ قرارات ضد لاعبي بيراميدز في ظل ضغط الجمهور الذي كان يملئ المدرجات".

وزاد: "في هذه الواقعة محمد عبدالمنعم سقط على الأرض وكان (تمثيل) والدليل أنه قام وأخرج الكرة إلى خارج الملعب، وكان من الطبيعي طرد محمد الشناوي، ومحمود البنا لم يدير المباراة بشكل جيد، ويستحق درجة 5 من عشرة".