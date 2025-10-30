رئيس الوزراء العراقي: من غير المقبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/، عدم قبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية في العراق، داعيا إلى عدم التفريط بحق المشاركة الفاعلة في الانتخابات، الذي يرسم مستقبل البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء "السوداني"، مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة "ذي قار"، ضمن زيارته للمحافظة، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن حكومته، منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، عملت على إعادة الثقة بين المواطن والدولة، معالجةً للعزوف الانتخابي السابق عبر مسارات عدة.

وأشار إلى إنجازات ملموسة في قطاع الخدمات، حيث أكملت الحكومة العديد من المشاريع المتعثرة التي ورثتها (أكثر من 2582 مشروعًا)، وأطلقت مشاريع تنموية جديدة في المحافظات.

كما أكد الاستمرار في نهج وضع خطط مستقبلية للأجيال القادمة، لافتاً إلى تزايد إقبال الشركات العالمية والاستثمارات العربية والأجنبية بدعم من سياسة الحكومة للقطاع الخاص.

وقال السوداني إن المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات ضرورية لدعم استمرار مسيرة الأمان والبناء والتنمية، داعياً إلى عدم التفريط بهذا الحق الذي يرسم مستقبل العراق، ومعولا بشكل خاص على دور الشباب، الذين يمثلون 60% من المجتمع، في تحديد هذا المستقبل عبر المشاركة.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي حرص حكومته على أمن واستقرار العراق، ورفض الانخراط في صراعات المنطقة، مع اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات.

وأشار إلى أن المرجعية الدينية العليا أيّدت هذا التوجه عبر استقلالية القرار، وسيادة البلد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة الفساد، مشددا على أنه "من غير المقبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية"، مؤكداً دور شيوخ ووجهاء العشائر في دعم الدولة والقانون.

كما أثنى "السوداني" على استمرار دعم العشائر للدولة والقانون والعملية السياسية بعد عام 2003، وخاصة استجابتها لفتوى الجهاد الكفائي التي دحرت عصابات داعش الإرهابية.