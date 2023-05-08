عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مراد: رفض تأجيل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي طبيعي

صدى البلد

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أنه لا يحب كثرة تأجيل المباريات من أجل انتظام بطولة الدوري، وبالتالي هو ضد تأجيل مواجهة بيراميدز و الإسماعيلي والأهلي وحرس الحدود بالدوري.

 

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتفاق اتحاد الكرة قبل الدوري أنه لن يتم تأجيل أي مباراة إلا في حال وجود 3 أيام بين مباراة في الدوري وإفريقيا وبالتالي حسب اللائحة تأجيل مواجهة الأهلي وحرس الحدود كان طبيعي.

 

وأضاف محمد مراد: "الموقف بالنسبة لفريق بيراميدز مختلف، خاصةً أن هناك فارق 4 أيام وبالتالي رفض تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي كان طبيعي أيضًا، من أجل ترسيخ مبدأ وهو المساواة بين كل الأندية".

FB_IMG_1683504175819
FB_IMG_1683504175819

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

صفقة تبادلية بين الزمالك وفاركو.. تعرف على التفاصيل

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

ترشيحاتنا

نداء عاجل من حاكم ولاية تكساس الأمريكية بسبب المهاجرين

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة لمحطة سكك حديد صعيد مصر

ملناش دعوة.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من عقوبة كهربا

نجل الفنان وحيد سيف: والدي صرف جميع أمواله على مرضه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ