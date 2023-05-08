محمد مراد: رفض تأجيل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي طبيعي

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أنه لا يحب كثرة تأجيل المباريات من أجل انتظام بطولة الدوري، وبالتالي هو ضد تأجيل مواجهة بيراميدز و الإسماعيلي والأهلي وحرس الحدود بالدوري.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتفاق اتحاد الكرة قبل الدوري أنه لن يتم تأجيل أي مباراة إلا في حال وجود 3 أيام بين مباراة في الدوري وإفريقيا وبالتالي حسب اللائحة تأجيل مواجهة الأهلي وحرس الحدود كان طبيعي.

وأضاف محمد مراد: "الموقف بالنسبة لفريق بيراميدز مختلف، خاصةً أن هناك فارق 4 أيام وبالتالي رفض تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي كان طبيعي أيضًا، من أجل ترسيخ مبدأ وهو المساواة بين كل الأندية".