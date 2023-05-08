ملك موسى: اتحاد الكرة أخطأ في عدم تأجيل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن اتحاد الكرة تسبب في خطأ كبير بعدم الموافقة على طلب بيراميدز بتأجيل مواجهته أمام الإسماعيلي بالدوري.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حالة بيراميدز استثناء بعيدة عن أي لوائح، خاصةً أن النادي أنقذ مباراة السوبر المصري".

وأضافت ملك موسى: "لاعبو بيراميدز كانوا في حالة إجهاد في ظل أزمة المطار في جنوب إفريقيا ثم العودة للقاهرة ثم السفر للإمارات وخوض مباراة السوبر المصري ثم العودة، وبالتالي هناك ضيق وقت وحال خسارتهم أمام الإسماعيلي سوف يحملوا اتحاد الكرة أسباب الخسارة".