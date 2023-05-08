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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربك والنية.. كهربا يوجه رسالة جديدة للمتابعين

كهربا
كهربا

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهر كهربا في الصورة أثناء تواجده في الإمارات، وعلق على الصورة كاتبًا: “ربك والنية حببوا الناس فيا”.

ولعب محمود عبد المنعم كهربا دورا كبيرا في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، أول أمس الجمعة، حيث شارك بديلا، وتسبب في ركلة جزاء في الوقت الإضافي، أحرزها التونسي علي معلول.

وقال كهربا خلال مدخلة هاتفية" البطولات بتعوض التعب والحمد لله ربنا حقق أمنيتي، لكن أنا زعلان من اللي بيحصل في الأجواء المصرية، مليش ذنب في أي حاجة واسمي يتم وضعه في كل حاجة، وبيصعب عليا نفسي".

 وعن تعامله مع الضغوط في الفترة الماضية بعد توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه لصالح نادي الزمالك، أجاب:" اللي معاه ربنا يمشي على الماية، وأيضا وجود العائلة، دي الأسباب".

محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى السوبر المصري كأس السوبر المصري بيراميدز

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