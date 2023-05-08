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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار تصل إلى سيول.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب الطقس

صدى البلد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، القصيم والمدينة المنورة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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