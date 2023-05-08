رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات صفوف النقل الثانوي في الحلمية.. فيديو وصور

أجرى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة على امتحانات نهاية العام الحالي بصفوف النقل الإعدادي والثانوي بمعهد الحلمية بنين.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب منذ دخولهم اللجان واستلام أوراق الإجابة وكتابة بياناتهم عليها.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء لجان الامتحانات مشددًا كذلك على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات الامتحانات والمراقبين حتى تسير العملية الامتحانية كما هو مرتب لها سابقا.

يواصل اليوم الاثنين طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الحالي والفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادتي النحو والتوحيد.



كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالبعوث الإسلامية الامتحان في مادتي القرآن والمنطق.

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل الامتحانات اليوم، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية، ودون رصد أي شكاوى أو حالات غش بين الطلاب.

ويضاف نصف ساعة من زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمتحن المبصرون شفهيا في القرآن ويمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم.

أما امتحان مادة المستوى الرفيع فهو خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن التلاميذ فيها قبل الامتحان التحريري ويتحدد بمعرفة كل منطقة.

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات نهاية العام