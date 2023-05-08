قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عشرين فلسطينياً، خلال حملة تفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة بيت لحم، كما اعتقلت 11 فلسطينياً في رام الله والخليل وجنين.

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة شمالا، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عاما) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عاما) من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح (٢٦عاما)، وفادي عادل عطالله (٢٥عاما)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عاما)، وحمزه عوض عطالله (٢٦عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عاما)، وجميعهم من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

