عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. بوسترات فيلم لف وارجع تاني قبل طرحه في السينمات

فيلم لف وارجع تاني
فيلم لف وارجع تاني

طرحت الشركة المنتجه لفيلم لف وارجع تاني ، بوسترات العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة . 

وظهر في البوستر جميع أبطاله وتصدره كل من ايتن عامر وشيري عادل.

 فيلم لف وارجع تاني ، حصل على تنصيف جمهور عام . 

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلي ان فيلم "لف وارجع تاني" تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات ، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، شيري عادل ، بالإضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي .

إيرادات السينما المصرية أمس.. يوم 13 يواصل تصدره ورمضان في المركز الثاني

متابع يطلب من حلا شيحة توضيح موقفها السابق قبل العودة للتمثيل.. وهذا ردها

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية استقبال عدد من الاعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة ومنها فيلم الجواهرجي من بطولة محمد هنيدي ومني زكي وفيلم شوجر دادي بطولة ليلي علوي وبيومي فواد وفيلم رهبه بطولة أحمد الفيشاوي وفيلم مستر أكس من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ، حيث تتنافس تلك الاعمال طيلة موسمي الصيف وعيد الأضحي . 

لف وارجع تاني الجواهرجى هنا الزاهد شوجر دادي شيرى عادل طارق الابيارى فيلم الجواهرجى فيلم لف وارجع تاني فيلم شوجر دادي محمود حمدان محمد رضوان محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

رد القانون في حق أسرة نيرة أشرف المطالبة بـ إذاعة حكم الإعدام على المتهم

ترشيحاتنا

إعدام وجلد ورجم.. تقرير أممي يكشف عقوبات طالبان القاسية بحق الأفغان

ممنوع المحجبات.. فتاة تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد طردها من مطعم شهير

بقيمة 250 مليون دولار.. خزنة أبوظبي تعتزم افتتاح مركز بيانات في مصر

الصين تتوعد بإجراءات حازمة ردًا على عقوبات أوروبا

حكم عدم صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح كم نعمة تخسر

أبوالغيط: ذكرى النكبة أليمة على كل أحرار العالم وتؤكد أن العدالة الدولية مازالت غائبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ