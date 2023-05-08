شاهد .. بوسترات فيلم لف وارجع تاني قبل طرحه في السينمات

طرحت الشركة المنتجه لفيلم لف وارجع تاني ، بوسترات العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة .

وظهر في البوستر جميع أبطاله وتصدره كل من ايتن عامر وشيري عادل.

فيلم لف وارجع تاني ، حصل على تنصيف جمهور عام .

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلي ان فيلم "لف وارجع تاني" تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات ، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، شيري عادل ، بالإضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي .

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية استقبال عدد من الاعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة ومنها فيلم الجواهرجي من بطولة محمد هنيدي ومني زكي وفيلم شوجر دادي بطولة ليلي علوي وبيومي فواد وفيلم رهبه بطولة أحمد الفيشاوي وفيلم مستر أكس من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ، حيث تتنافس تلك الاعمال طيلة موسمي الصيف وعيد الأضحي .