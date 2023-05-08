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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سياسي: على الأطراف الداخلية في السودان إعلاء مصلحة الوطن ومنع أي تدخل أجنبي

ممدوح إسماعيل
ممدوح إسماعيل

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك توجيهات رئاسية، بتأمين عودة المواطنين المصريين، من السودان وأن مصر لها دور كبير من أجل الهدوء، وأن يكون هناك حل لـ الأزمة السودانية.

 

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وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن حل الأزمة السودانية بيد المواطن السوداني، وأن السودانيين هم من في يدهم الحل.

وأوضح أن مصر تقوم بعمل تنسيق بين الجميع، من أجل تأمين عودة المصريين، و غير المصريين، وأن عملية التأمين ليست سهلة.

ولفت إلى أن الأطراف الداخلية في السودان يجب أن تعمل من أجل المصلحة، ويجب منع التدخل الخارجي، حتى لا يحدث ما حدث في دول مجاورة، وأن يكون هناك حل لـ المشكلة.

 

الأزمة السودانية السودان صدى البلد قناة صدي البلد

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