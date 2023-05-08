أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان.. تفاصيل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة…

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. ناصر ترك: إن أردنا سياحة علينا معالجة أخطائنا

قال ناصر ترك عضو لجنة تسيير الاعمال اتحاد الغرف السياحية، إن السياحة ليست مجرد قوانين ولوائح فقط، علينا أن ندرك ما هي أخطائنا التي يأتي على رأسها البيروقراطية، حتى نخرج بـ روشتة علاج للقطاع السياحي تجذب المستثمر والسائح.

الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان

في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة،

مدبولي عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: يخدم مليارات من البشر

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا بحضور مسئول الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السياحة على مائدة الحوار الوطني.. الطيبي: تحقيق 30 مليون سائح سنويا صعب.. ونحتاج لثبات السياسة النقدية

قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن السياحة تقوم على الأمن والآمان وهو ما يتوفر فى مصر، وأيضا البنية التحية الجيدة للدولة من مطارات وطرق وفنادق

المشاط :الشراكة مع البنك الدولي قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة، خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023- 2027

خريطة جديدة.. الزراعة: مستقبل مصر مشروع واعد يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

خريطة زراعية جديدة تضيفها الدولة للمساحات المنزرعة ، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ويعد مشروع مستقبل مصر من أهم المشروعات الحالية وهو ضمن مشروع الدلتا الجديدة وتصل مساحته الإجمالية إلي مليون و50 ألف فدان

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:





السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رامي فايز: السياحة قادرة على إخراج أي دولة من كبوتها الاقتصادية

قال رامي فايز مالك أحد الفنادق السياحية وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق إن الدولة يجب أن تعتبر السياحة مشروعا قوميا، وتتكاتف عليه جميع الوزرات المعنية من داخلية وسياحة وآثار

91 عاما مصر للطيران تجوب سماوات العالم.. تاريخ عريق وخطوات واعدة | تقرير

مصرللطيران.. ليست مجرد شركة طيران، بل هي تاريخ ومجهود مشرف لأجيال كان شغفهم الراسخ هو حب الوطن، فحاربوا لأجل ميلاد كيان عريق يجوب العالم رافعًا اسم مصر ويحمل علمها، فخرج من رحم هذا الشغف

رئيس الوزراء: مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر عملت خلال الأعوام الماضية علي تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، لافتا أن مصر استطاعات وضع اقدامها علي الطريق السليم لتامين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال المشروعات المختلفة ومحطات الطاقة.

وزير الكهرباء يناقش بأبوظبي الالتزامات الإقليمية لخفض الانبعاثات قبل COP 28

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق 2023 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف كيف نحقق 30 مليار دولار سنويا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن القطاع يحتاج إلى التوسع في الطاقة الفندقية ومضاعفة الغرف للوصول إلى أعلى طاقة استيعابية المقدرة بـ 30 مليون

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي للجودة برواندا

شاركت هيئة الدواء المصرية في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي لجودة الدواء، والمقام بمدينة كيجالى برواندا، برعاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية

رئيس الوزراء يشهد فعاليات إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كيف تحقق الزراعة هدف الدولة في توفير رغيف خبز مدعم للمواطنين؟

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جميع قيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد وتوريد القمح مؤكدا الهدف الأساسي هو حث المزارعين على توريد المحصول .

التمثيل العمالي بالأردن ينجح في تحصيل مستحقات 73 عاملا غادروا عمان نهائيا

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تحويل القائمة الـ 124 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

