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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي للجودة برواندا

صدى البلد

شاركت هيئة الدواء المصرية في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي لجودة الدواء، والمقام بمدينة كيجالى برواندا، برعاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية
وخلال المؤتمر، تم مناقشة أهم معايير مواصفات الجودة المستخدمة بسلطات الدواء التنظيمية بأفريقيا؛ لضمان جودة الدواء المتداول، ومناقشة مقترحات توحيد هذه المعايير كخطوة على طريق اعتماد سلطات الدواء التنظيمية الأفريقية. 
كما تم خلال المؤتمر مناقشة زيادة التعاون بين السلطات الأفريقية المعنية في هذا المجال، وقد شاركت الهيئة في جلسة النقاش مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛ لتقوية نظام الجودة في معامل السلطات الرقابية الأفريقية، ونقل خبرات الهيئة في مساعدة السلطات الأفريقية للوصول لمستوى النضج الثالث لاعتماد منظمة الصحة العالمية.
يأتي هذا في إطار اهتمام الهيئة بالمشاركة في جميع الفعاليات الأفريقية المتخصصة في مجال الرقابة على الدواء؛ لضمان جودة الدواء المتداول بالقارة الأفريقية.

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IMG-20230507-WA0027
IMG-20230507-WA0026
IMG-20230507-WA0026

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