قائمة منتخب ألعاب القوى البارالمبى في الجائزة الكبرى بإيطاليا

يشارك منتخب ألعاب القوى البارالمبى فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 8 إلى 15 مايو الجارى .



وتضم بعثة العاب القوى البارالمبى كلا من شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى ، ياسر فتحى مدرب عام رمى ، أحمد خيرى مدرب رمى ، محمود رمضان العطار إدارى .

وقائمة اللاعبون تضم ابراهيم بدر ، عبد العزيز هاشم ، احمد شعيب ، كريم عبد التواب ، محمد كمال ، عبد الرحمن يوسف شبيب ، باسم رجب عبد المولى ، جمعه محمد عبد الحميد عليمى.

اللاعبون أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة .