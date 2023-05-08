مسئول بالأمم المتحدة: السودانيون يشعرون بالأمان في مصر

أكد سيباستيان هرفيج مسؤول أول العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين فى مصر، أن اللاجئ هو الشخص الذى فر من بلده، وأجبر على هذا الأمر، موضحًا أن الفرار من الممكن أن يكون بسبب الحرب أو بسبب أزمات أو مشكلات مثل ما حدث في السودان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن الجميع من السودانيين يشعرون بالأمان في مصر، ومصر ترحب بهم على أرضها.

وأوضح أن مصر تقدم رعايات صحية، وأمنة، لكل القادمين لها بسبب الحرب فى السودان.

ولفت إلى أن بعض اللاجئين دفعوا الكثير من الأموال من أجل الوصول لـ المعابر، وأنهم أجبروا على ترك بلادهم، وأنه اذا كان مع السوداني أموال ووصل لـ مصر فهو لاجئ أيضًا.