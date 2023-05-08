اخبار التوك شو..شعبة الذهب تفجر مفاجأة..موسى: عودة 500 أسرة من السودان.. طليق ريم زوجة حسن شاكوش: خدت هدومى الشخصية وقت الطلاق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

تراجع أسعر المعدن الأصفر مرة ثانية.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات للحد من ارتفاع سعر المعدن الأصفر.



بعد سقوط سيستم الامتحانات| متحدث التعليم يبعث رسالة طمأنة للطلاب بالخارج..فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات سنوات النقل بدأت منذ يوم السبت الموافق 6 مايو، والمنظومة تسير بسهولة وانتظام، متابعا: وردت لنا يعض الشكاوى البسيطة من الإدارات وتم التعمل معها على الفور.



متحدث الخارجية: المجتمع الدولي فشل في حل الأزمة السورية.. فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية تعتبر البداية وليست النهاية للتعامل العربي، بعد 12 عاما من فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأزمة.



التعليم العالي: عقد اختبار تحديد مستوى للطلاب العائدين من السودان

أكد عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعلن عن رابط الكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للطلاب العائدين من السودان، موضحا أن الطالب العائد يدخل على الرابط ويكتب اسم الجامعة والكلية، وخلال 72 ساعة سيحصل على شهادة إفادة إذا كان الجامعة المنتمي إليها معتمد من المجلس الأعلى للجامعات أم لا.



طليق ريم زوجة حسن شاكوش: خدت هدومى الشخصية وقت الطلاق ودخلتنى دوامة

أنفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.



أحمد موسى: فيصل والهرم اكتظوا بالأشقاء السودانيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استقبال مصر الأشقاء السودانيين النازحين من ويلات الحرب، التي اندلعت هناك مؤخرًا؛ هربًا من النيران، لافتًا إلى أن مصر تستقبل النساء والأطفال وكبار السن؛ دون تأشيرة دخول.





مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى

أنفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.



تعليق غير متوقع من أحمد موسى بعد فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي لكرة اليد بعد تأهله لكأس العالم للأندية؛ عقب فوزه على فريق الزمالك.



توجيهات رئاسية.. عودة 500 أسرة مصرية بحرًا من السودان الثلاثاء المقبل

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأجهزة المعنية المصرية ممثلة في وزارة الدفاع مع المخابرات لعودة 500 أسرة مصر بالسودان إلى ميناء سفاجا يوم الثلاثاء المقبل.

مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى

أنفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.



طليق زوجة حسن شاكوش يفجر مفاجأة: خدت حقوقها ورفعت عليا قضايا

أنفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.