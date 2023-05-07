بعد سقوط سيستم الامتحانات| متحدث التعليم يبعث رسالة طمأنة للطلاب بالخارج..فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات سنوات النقل بدأت منذ يوم السبت الموافق 6 مايو، والمنظومة تسير بسهولة وانتظام، متابعا: وردت لنا يعض الشكاوى البسيطة من الإدارات وتم التعمل معها على الفور.

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تمت بشكل إلكتروني وعلى منظومة التابلت، ولم يصل لنا أي شكاوى حتى الآن، منوها بأن الوزارة اصدرت بيان يشمل كافة التعليمات وطرق إداء الامتحان للطلاب بالخارج.

واسترسل: سيتم إعلام الطلاب بالخارج بطريقة الامتحانات خلال الأيام القادمة، وقدمنا حلين للطلاب في الخارج، لضمان وتأكد حصول الجميع على فرص لخوض الامتحانات.