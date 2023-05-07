أحمد موسى: فيصل والهرم اكتظوا بالأشقاء السودانيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استقبال مصر الأشقاء السودانيين النازحين من ويلات الحرب، التي اندلعت هناك مؤخرًا؛ هربًا من النيران، لافتًا إلى أن مصر تستقبل النساء والأطفال وكبار السن؛ دون تأشيرة دخول.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مدينة نصر بقت مكتظة بالآلاف من أشقائنا السودانيين، وشارع العشرين في فيصل والهرم أيضًا؛ بكلمكم على مناطق مش خيام؛ فيه سودانيين بيشتروا شقق وبيوت دلوقت؛ مصر عمرها ما عملت خيمة لحد».

وأوضح موسى، أن الجاليات الأجنبية التي تم إجلائها من السودان إلى مصر؛ وجهوا الشكر للرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تملك مؤسسات منتبهة على مدار الساعة، ومصر دورها نشر الأمن والسلام في السودان.