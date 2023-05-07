تعليق غير متوقع من أحمد موسى بعد فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي لكرة اليد بعد تأهله لكأس العالم للأندية؛ عقب فوزه على فريق الزمالك.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المُذاع عبر قناة صدى البلد: مش كل يوم بتاخد كأس سوبر في اليد؛ الأهلي رايح كأس العالم للأندية وتأهل لـ كأس العالم للأندية في اليد بعد فوزه على الزمالك.

وأضاف موسى: رايح كأس العالم للأندية في الكرة واليد؛ مبارة السوبر الإفريقي كانت قوية، والزمالك عنده فريق محترم في اليد، وبقول للأهلي كفاية سوبر يا كابتن خطيب، السوبر بقى كتير ورا بعضهم؛ غيروا سوبر.