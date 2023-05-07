تعليق مفاجئ من أحمد موسى بعد فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي لكرة اليد

علق الإعلامي أحمد موسى، علي فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر الافريقي بعد فوزه على نادي الزمالك وتأهله لكأس العالم للأندية.

وقال موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “مش كل شوية سوبر قدم ويد، غيرو بقي وكفاية عاوزين حاجات تانية ياكابتن محمود الخطيب”.

توج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27–24 ، في البطولة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وصعد الأهلي بشكل رسمي إلى بطولة السوبر جلوب لكرة اليد "بطولة كأس العالم للأندية"، عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.