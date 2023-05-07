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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع أسعر المعدن الأصفر مرة ثانية.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة

الذهب
الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات للحد من ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

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لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

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تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وأضاف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار”،: “حجمنا عملية زيادة الأسعار غير المبررة من خلال عددا من المبادرات”٫ لافتا: " دور الشعبة هو مصلحة المستهلك والتاجر لأن الجميع في مركب واحد وهذه بلدنا”.

 

وأشار: " منذ فترة تخطى سعر الذهب 2800 لعيار 21 وعيار 24 تخطى 3 آلاف، ونتيجة المجهودات التي قامت بها الشعبة حجمت عملية الزيادة لأنه من مصلحتها أن يقتني المستهلك الذهب لأنه شيء حميد جدا وممتاز”.

 

تراجع أسعار الذهب

 

وعن تراجع أسعار الذهب، علق قائلا: "لابد أن نفهم أن سوق الذهب مرتبط ببورصة عالمية تقودها الظروف الاقتصادية بالعالم”.

 

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،: "وقت كورونا شهدت ارتفاعات كبيرة بالذهب ولكنه عاد بعدها، وهذا ليس في يد أحد”٫ مؤكدا: "الشعبة تريد أن يكون السعر المحلي متوازيا ومتقاربا مع العالمي حتى يستطيع المواطن المصري بأن يأخذ الذهب بسعر مناسب ويحتاط به”.

 

 

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