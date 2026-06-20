نادي الزهور يفتح أبوابه أمام الأعضاء فجرا لمشاهدة مباريات مصر في كأس العالم

قرر مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش فتح أبواب النادي فجرا ليستطيع أعضاء النادي مشاهدة مباريات منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يأتي هذا القرار لحث شباب وأعضاء النادي على تشجيع منتخب بلاده في أهم محفل رياضي كروي في العالم مما يساهم في زيادة الشعور بالإنتماء للشباب وسط أجواء حماسية ممتعة.

ويتم إذاعة جميع مباريات كأس العالم 2026 على شاشات النادي بفرعيه مدينة نصر والتجمع الخامس، لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لأعضاء النادي وأسرهم في أجواء رياضية ممتعة، حيث سيتم فتح أبواب النادي قبل المباراة بنصف ساعة مع تحديد بوابات خاصة للدخول و قصر التواجد داخل النادي على أماكن إذاعة المباريات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة G رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلاندا وإيران، وقد افتتحت مصر مشوارها في البطولة بالتعادل مع بلجيكا 1-1.

ويواجه المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن في المباراة القادمة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 في السادسة مساء يوم ٢١ يونيو بتوقيت كندا ، الرابعة فجر يوم ٢٢ يونيو بتوقيت مصر.

ثم يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات السبت الموافق 27 يونيو الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مصر.

ويقوم نادي الزهور بتشجيع أعضائه على التفاعل مع أجواء كأس العالم بتنظيم مسابقات تفاعليه مختلفة.