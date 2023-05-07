متحدث الخارجية: المجتمع الدولي فشل في حل الأزمة السورية.. فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية تعتبر البداية وليست النهاية للتعامل العربي، بعد 12 عاما من فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، والطرف الذي عانى خلال السنوات العشر الأخيرة هو الشعب السوري بكل فئاته وتنوعاته وما نتج عنها من انتشار للإرهاب وتهديد للأمن الإقليمي وانتشار لتجارة المخدرات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أجرى زيارة مهمة لدمشق، والزيارات المتتالية لوزراء الخارجية، واستقبال مصر لوزير خارجية سوريا، إضافة لعدد من الدول العربية، والتي أسست لتحرك عربي منظم.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل لنواة متمثلة في مصر والعراق والأردن والسعودية، والتي تواصلت مع الحكومة السورية وتم عقد اجتماع هام مطلع مايو الجاري، تناول الأبعاد المختلفة لهذه الأزمة وتداعياتها المختلفة فيما سمي بمنهج "خطوة مقابل خطوة".