مسئول بالأمم المتحدة: هناك 5 دول يفر إليهم اللاجئين السودانيين

أكد سيباستيان هرفيج مسؤول أول العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين في مصر، أن تفرق الأسر السودانية من المشكلات الكبيرة، موضحًا أن هناك أطفال قد تدخل لـ دولة دون أن يكون معها أحد الوالدين، وهناك نساء تأتى دون الزوج.



وأضاف هرفيج، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بمجهود كبير في هذا الأمر، و يقوم بعمل الربط و لم الشمل.



وأوضح أن هناك 5 دول يفر لهم اللاجئين السودانيين، ونتابع ما تقوم به الدول مع اللاجئين، وأن هناك ملايين تركت السودان.

ولفت إلى أنه يطالب المجتمع الدولي، لدعم الوكالة في مصر، مؤكدًا أن وكالة الأمم المتحدة لـ شئون اللاجئين فى مصر غير ممولة.

وأشار إلى أنهم فى حاجة لـ دعم إضافي، بعد الازمة السودانية.