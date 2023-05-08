مسئول بالأمم المتحدة: نقدم للسودانيين خدمات صحية وتعليمية بالتعاون مع مصر

أكد سيباستيان هرفيج مسؤول أول العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين في مصر، أن عدد اللاجئين الذى وصلوا لمصر من السودان بلغ 75 ألف لاجئ، وهناك تحديث لهذا الرقم بشكل مستمر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن هناك تنسيقا و تعاونا مع مصر، بشأن استقبال القادمين من السودان.



وكشف أنهم يرون الموقف بالكامل، وأن الوضع في السودان غير مستقر، وهناك جهود لكى يكون هناك وقف لـ إطلاق النار، ويكون هناك هدوء.

وأوضح أن الشعب السوداني غير آمن في بلده، وتحديدًا في الخرطوم، وأن وكالة اللاجئين، تسعى لحل مشكلات الذين يأتون.



ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين في مصر، تقدم لـ السودانيين خدمات الصحة و التعليم، و المساعدات النقدية، بالتعاون مع الحكومة المصرية.

