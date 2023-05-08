أمين عام التعاون الإسلامي يجدد نداءه بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، نداءَه العاجل إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية، بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان، في ضوء الوضع الإنساني المتدهور الذي يجثم على البلاد حاليًّا.



وأشاد الأمين العام للمنظمة -في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم /الاثنين/- بالمبادرة الإنسانية لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز، وووليِّ عهده بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة مئة مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح الشعب السوداني.



كما جدَّد الأمين العام للمنظمة دعوتَه المانحين والشركاء الدوليين إلى سرعة توفير توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان، ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.