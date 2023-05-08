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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سوبف

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين  في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.


وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: عادل رمزى بطرس يوسف 50 عامًا، مقيم بمركز العدوى المنيا، غيبوبه تامه، أيمن مجدى جورج شحاته 20 عامًا، يقيم بمركز مغاغه محافظة المنيا، خدوش وسحجات، عزمى عاطف عبد الله داوود 35 عامًا، سائق، ااشتباه كسر بلوح الكتف وكدمات بالضلوع، مجدى جورج شحات 42 عامًا، اشتباه كسر بلوح الكتف واشتباه كسر بالضلوع

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