الأعلى للآثار : اتفاقية مع الطاقة الذرية لاستخدام الإشعاع فى حفظ التراث

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار خلال مشاركته فى اجتماع الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولي عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري ، إن مصر صاحبة رصيد كبير من التراث الحضاري ولا تزال الاكتشافات الاثرية تتوالى ومن اهمها منذ سنتين اكتشاف أكبر مقبرة للحيوانات تحتوي علي اكثر من ٥٠٠ مومياء للقطط و ياتي هذا الاجتماع لتفعيل تقنية استخدام الإشعاع في حفظ الكثير من الاثار المكتشفة مثل المومياوات والمشغولات الخشبية والنسيج وغيرها .



وأكد في ختام كلمته انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الطاقة الذرية لتفعيل التعاون في هذا المجال.



انطلقت اليوم من القاهرة فاعليات الاجتماع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع الدولي عن إستخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضاري والذي افتتحه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور/ بوم سو هان ممثلاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا



قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة في كلمته أن استضافة مصر ممثلة في الهيئة لهذا الحدث الدولي الهام في مجال علوم الأثار يؤكد على مكانة مصر الدولية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها مجال حفظ وصيانة التراث الحضاري والثقافي والأثار كما أن الهيئة بصفتها المنسق الوطني لمشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعى مع المجلس الأعلى للاثار ومتحف الحضارة والجهات المصرية الأخرى لطرح والمشاركة بمشروعات جديدة في هذا المجال اعتماداً على الخبرات المصرية والدولية للعديد من الدول المشاركة في مجالات استخدام الاشعاع في حفظ وصيانة الأثار والتراث الحضاري المصري.



وأكد مندوب الوكالة الدولية بوم سوو هان على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرعاية هذا الحدث الدولي الهام في مصر وهذا لمكانة مصر وخبراتها، كما اكد على ان الوكالة ترعى مشروعا دوليا بمشاركة ١٧ دولة في هذا المجال وهو يستمر من عام ٢٠٢٣ حتى عام ٢٠٢٨ وتسعى فيه للتعاون بين الدول لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وقال الدكتور حسن عبد الرحيم مستشار رئيس الهيئة لشئون البحث العلمي والمشروعات ومنسق الاجتماع الدولي بأن هذا الاجتماع الدولي قد سبقه عدة اجتماعات تنسيقية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل هذا الاجتماع مجموعة من العروض الافتتاحية في اليوم الأول وتشمل عرض عن الخبرات الفرنسية في مجال استخدام الاشعاع في حفظ وترميم الآثار وتلقيها لورينت كورتيلا، وعرض من الدكتورة / سحر سليم عضو لجنة العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، وعرض عن قصة نجاح وخبرات حفظ التراث الحضاري بالبرازيل ويقدمها بابلو فاسكيز، كما يقدم محمد وحيد عرضاً عن دور وإمكانات مركز ترميم الآثار بمتحف الحضارة في الحفاظ على التراث الحضاري المصري.