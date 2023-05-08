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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفعيل حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل ان أوكرانيا فعلت حالة الإنذار الجوي.

وجاء في الخبر العاجل :" تفعيل حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن قواتها نجحت في إسقاط 35 طائرة بدون طيار أطلقها الجيش الروسي الليلة الماضية.

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إنه في ليلة 8 مايو، هاجم العدو مرة أخرى أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار هجومية حيث دمرت القوات جميع الطائرات البالغ عددهم 35 طائرة مسيرة".

وأضافت هيئة الأركان العامة أن روسيا شنت 16 هجوما صاروخيا في اليوم الماضي، لا سيما في مناطق خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتضرر مبنى سكني ومنازل خاصة وبنية تحتية مدنية أخرى.

يوكرينفورم هيئة الأركان العامة روسيا أوكرانيا حالة الإنذار الجوي تفعيل حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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